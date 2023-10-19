الريال السعودى يحتل المرتبة الخامسة عالميا في تسويات التجارة

أظهرت دراسة أن الريال السعودى استحوذ على حصة بنسبة 0.56% من التسويات التجارية العالمية عبر منظومة الدفع الدولية “سويفت” في سبتمبر الماضي ليصبح خامس عملة رئيسية فى التجارة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وبحسب دراسة أجرتها وكالة “نوفوستي” فقد استحوذت العملة الأمريكية الشهر الماضي على حصة بنسبة 84.15% من التسويات التجارية العالمية، واللافت إلى أن حصة الدولار تقبع دون مستوى 85% منذ ديسمبر الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية عام 2018.

فيما صعدت العملة الصينية اليوان للمرة الأولى إلى المرتبة الثانية في قائمة العملات الرئيسية في التجارة، بعد ارتفاع حصتها في التسويات إلى 5.8%.

بينما انخفضت العملة الأوروبية اليورو إلى المركز الثالث وبلغت حصتها 5.43%، واحتل الين الياباني المركز الرابع بحصة 1.4% ، وبلغت حصة الريال السعودي 0.56% ليحتل المرتبة الخامسة.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مؤخرا عن توجه شركات الطاقة الروسية بشكل أكبر إلى الروبل الروسي واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية في عقودها.

وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج “نيوزميكر” جرت على هامش منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” إن “روسيا تستخدم الآن إلى حد كبير الروبل واليوان والدرهم والروبية”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه “يتم تحديد العملة في كل عقد تجاري على حدا”، مشيرا إلى تحول تجارة روسيا بشكل كبير إلى العملة الروسية.

بعد فرض الغرب عقوبات وقيودا على روسيا، بما في ذلك على صادرات النفط والغاز، قررت روسيا التوجه إلى أسواق الدول الصديقة، بما في ذلك آسيا.

كما تعمل روسيا على تعزيز استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية، مبتعدة بذلك عن العملة الأمريكية الدولار.