«الرياض كاسيل» تطلق مشروع «فالوري الثورة» بإجمالي 421 وحدة سكنية وتجارية

أطلقت شركة الرياض كاسيل للتطوير العقاري مشروعها “فالوري الثورة”، خلال احتفالية قدمتها الإعلامية رايا بن أبي راشد، وبحضور مؤسس الشركة الدكتور أحمد عبدالمجيد، مؤسس مجموعة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، وعضو مجلس النواب.



وأكد طارق عيد، عضو مجلس إدارة مجموعة الرياض كاسيل للتطوير العقاري، في حواره مع الإعلامية ربا بن أبي راشد، أن valore تعني القيمة وهو هدف الشركة، فهي تحاول أن تجلب قيمة للمكان من خلال إطلاق أحدث المشروعات valore الثورة والذي يقع في أهم موقع في مصر الجديدة، موقع استراتيجي، كما تم تقديم مشروع متميز جدًا بعائد استثنائي متميز.

وأوضح أن مشروع “فالوري الثورة” سكني فندقي إداري تجاري يقع في أفضل موقع بشارع الثورة الرئيسي مباشرة وبجوار سيتي سنتر ألماظة، ويقع على مساحة 28.800 متر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وسكنية فندقية، بالإضافة إلى أنشطة تجارية وترفيهية، وبدأت الشركة في تنفيذ المشرع الشهر الماضي، على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن المرحلة المطروحة تضم 421 وحدة تتضمن 90 محلا تجاريا، و146 مكتبا إداريا، و185 وحدة فندقية، بمساحات متنوعة، ويتم طرحها للعملاء بأنظمة سداد مميزة تناسب العملاء المستهدفين.



وأضاف أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة تم دراستها بعناية لتناسب احتياجات كافة العملاء المستهدفين، حيث تتضمن تلك الأنظمة سداد 0% مقدم والباقي على 4 سنوات بدون فوائد، و15% مقدم والباقي 5 سنوات بدون فوائد، و20% مقدم والباقي على 6 سنوات بدون فوائد، و30% مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

الانتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية بالمشروع قبل الطرح للعملاء



وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل طرحه للعملاء، وهو ما يعكس قوة الملاءة المالية للشركة والاعتماد على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعها، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى العملاء وشراء وحدات في مشروع تم تنفيذه قبل تسويقه، لافتا إلى أن المشروع يضم 622 وحدة بمساحات متنوعة عبارة عن 255 وحدة فندقية، و189 مكتبا إداريا، و178 محلا تجاريا.



وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة نماء بى إف إم لإدارة المنشآت والتي ستتولى إدارة المشروع عقب تشغيله، كما تم التعاقد مع مجموعة فنادق كونكورد العالمية لتقديم الخدمات الفندقية والإدارة للأنشطة السكنية للمشروع، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية لعملاء المشروع، كما تستمر الشركة في التعاقد مع كيانات أخرى ضمن المشروع ليتم تسليمه للعملاء في أفضل صورة.



وأكد أن هذه التعاقدات تزيد من القيمة الاستثمارية للمشروع، وتلبي احتياجات العملاء المستهدفين، كما تراعي معايير المنافسة السوقية لتقديم الأفضل في كل شيء داخل المشروع، مشيرا إلى التعاقد مع كيانات مميزة وقوية في كافة تفاصيل المشروع وذلك لضمان تنفيذ مشروع يتناسب مع سابقة أعمال الشركة وسمعتها بالسوق العقاري.