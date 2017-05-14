الرياض تحتضن منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي

المال – خاص تحتضن العاصمة السعودية الرياض منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الأمريكي الأول 2017م، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة. وسيحضر المنتدى الذي يعقد تحت شعار " شراكة للأجيال" عدد من الوزراء من السعودية وكبار الرؤساء التنفيذيين لأ

المال – خاص

تحتضن العاصمة السعودية الرياض منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي الأول 2017م، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

وسيحضر المنتدى الذي يعقد تحت شعار ” شراكة للأجيال” عدد من الوزراء من السعودية وكبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات وصناديق الاستثمار في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي الأول 2017م إلى استشراف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة التي تمتد لأكثر من 80 عاماً في قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع والصناعات والبنية التحتية. وسيركز المنتدى على توسيع نطاق التجارة بين البلدين للمساهمة في توطين الوظائف وخلق فرص عمل جديدة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وكجزء من التزام الرئيس ترامب بتوفير فرص عمل للمواطنين الأمريكيين. وسيتم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المنتدى، إضافةً الى منح الفرص للمزيد من الشركات الأمريكية للدخول وزيادة حجم الاستثمار في السوق السعودي.

وسيتضمن المنتدى أربع جلسات حوار، حيث سيشارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، في جلسة الحوار حول بناء القدرات الصناعية، في حين يشارك وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، بجلسة الحوار حول التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار تعزيز الشراكات التجارية.

كما سيشارك نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ محمد التويجري، في جلسة الحوار التي ستتناول موضوع الخصخصة، فيما سيشارك معالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في جلسة الحوار التي تناقش فرص الاستثمار السعودية.

كما سيشارك في منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي الأول 2017م، رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، الدكتور غسان الشبل، والرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل، لبنى العليان، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب، عصام المهيدب.

ومن أهم المتحدثين من الجانب الأمريكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال، أندرو ليفريس، والرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب، مايكل كوربات، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك، جيف أميلت، والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو رئيس مجلس الإدارة، تشاك روبنز، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك، لورانس فينك.