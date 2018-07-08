«الرياضة» تجرى لقاءات مع مستثمرين لاستغلال أصولها بنظام حق الانتفاع أو الإدارة

■ صبحى: الإعلان عن مزايدات قريباً.. ودراسة تعديلات على قانون الرياضة الجديدأحمد نبيل وأحمد عاشور:بدأت وزارة الرياضة عقد لقاءات مع مستثمرين محليين لاستغلال أصولها التابعة المتمثلة فى الملاعب وحمامات السباحة بنظام حق الانتفاع أو الإدارة. وقال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه عقد اجتماعاً بالإس

■ صبحى: الإعلان عن مزايدات قريباً.. ودراسة تعديلات على قانون الرياضة الجديد



أحمد نبيل وأحمد عاشور:

بدأت وزارة الرياضة عقد لقاءات مع مستثمرين محليين لاستغلال أصولها التابعة المتمثلة فى الملاعب وحمامات السباحة بنظام حق الانتفاع أو الإدارة.

وقال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه عقد اجتماعاً بالإسكندرية مع مستثمر لبحث الشراكة فى أصول تملكها الوزارة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل فى الوقت الراهن.

وأضاف أن وزارته تسعى لتقديم جميع التسهيلات والمزايا للاستثمار الرياضى، والعمل على جذب رؤوس أموال كبيرة للقطاع، خاصة مع السماح للأندية بتأسيس شركات جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد طرح مجموعة من المزايدات لاستغلال عدد من المناطق فى الأندية الجديدة التابعة، بنظام حق الانتفاع، موضحاً أن الطروحات تخص ملاعب، وحمامات سباحة، وغيرها.

وقال إن الوزارة تركز حاليا على المستثمرين المحليين، وتتضمن المرحلة المقبلة التعاون مع القطاع الخاص للاستحواذ على أندية كاملة.

وأضاف أن الوزارة تدرس أيضاً الطلبات المتكررة لعدد من مجالس إدارات الأندية، لإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد.

وكان القانون قد شهد العديد من الانتقادات، خاصة ما يتعلق بحدود تدخل الوزارة فى عمل الهيئات الرياضية، ومراكز التسوية والتحكيم الخاصة باللجنة الأوليمبية.