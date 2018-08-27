الرى: 200 مليون تكلفة مشروعات منفذة للتوسع الأفقى



المال -خاص

فى إطار سريان عجلة الإنجازات للمشروعات التى تقوم بها وتحققها أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى المختلفة فقد تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية تقريراً حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة والتى قام بها قطاع التوسع الافقى التابع لمصلحة الرى. بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه لانشاء عدد من الكبارى ومنشآت الحماية من اخطار السيول وتعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عنها.

واشار التقرير إلى أنه قد تم الانتهاء من عدة مشروعات فى نطاق الادارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات باسنا تضمنت الانتهاء من انشاء كوبرى خرسانة ك 6.675 على ترعة الرمادى –مركز اسنا – محافظة الاقصر بقيمة اجمالية تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه ، كذلك تم عمل كوبرى على خوازيق ك 32.000 على ترعة اصفون- مركز ارمنت – محافظة الاقصر بقيمة إجمالية 4,5 مليون جنيه كما تم الانتهاء من انشاء كوبرى خرسانة حمولة 70 طن ك 70.500 على ترعة اصفون –مركز نقادة – محافظة قنا بقيمة اجمالية 4 ملايين جنيه، فضلاً عن الانتهاء من احلال وتجديد كوبرى حمولة 70 طن ك 81.500 على ترعة اصفون –مركز نقادة –محافظة قنا بقيمة اجمالية 2,6 مليون جنيه.



وفى نطاق مشروعات الحماية من مخاطر السيول فقد قام قطاع التوسع الافقى من الانتهاء من انشاء بحيرة بـ 5 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 13 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من انشاء بحيرة ب 6 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 11,2 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من انشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب بالاعقاب بحرى بوادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 5 ملايين جنيه، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية بوادى أبو صبيرة لحماية وادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 39,5 مليون جنيه، وانشاء بحيرة بـ 4 وادى الشغب 1 بقيمة اجمالية 19,4 مليون جنيه، وانشاء سد إعاقة م2 بوادى الشغب للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة اسوان بقيمة اجمالية 35,6 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات حماية قرية العقب الجديدة من اخطار السيول بمدينة قنا بقيمة اجمالية 2,5 مليون جنيه بتاريخ ، كما تم انشاء بحيرة لحماية وادى الصعايدة والعمدة 1 (وادى بنات برى ) محافظة الاقصر للحماية من أخطار السيول بقيمة اجمالية 20 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من انشاء بحيرة لحماية وادى الصعايدة والعمدة 2 (وادى المدامود ) محافظة الاقصر للحماية من اخطار السيول بقيمة اجمالية 37,8 مليون جنيه.