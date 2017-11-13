الرى: وقف مباحثات سد النهضة والقرار في يد الحكومة

ياسمين فواز قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا تعثرت على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت كافة المباحثات، وأن القرار الآن في يد مجلس الوزراء. وكشف كواليس اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة، الذي

ياسمين فواز

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا تعثرت على المستوى الفني، مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت كافة المباحثات، وأن القرار الآن في يد مجلس الوزراء.

وكشف كواليس اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة، الذي استضافته القاهرة في يومي 11 و12 نوفمبر، والتي لم تتوصل لأي اتفاق، حسب ما أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قائلًا إن الجانب المصري رحب بالتقرير الاستشاري، في حين رفضته إثيوبيا بالرغم من موافقتها على الشركة التي أعدت التقرير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الجانب السوداني حاول اتخاذ موقف وسط أثناء المشاورات، وهذا لم يرض الجانب المصري.