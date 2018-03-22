الرى : مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه ينفذ بالطاقة الشمسية

قالت د. إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن مشروع” دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً”، سيتم تنفيذه باستخدام الطاقة الشمسية ووسائل الرى الحديث، لافتةً إلى أن الوزارة تستهدف الاعتماد على المياه الجوفية، والاستخدام المستدام للأراضى المستصلحة خارج منطقة الدلتا.

و أضافت – خلال فعاليات ورشة العمل التأسيسية لمشروع “دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الرى فى الأراضى المستصلحة حديثاً”، التى نظمتها منظمة “فاو” اليوم الخميس – أن المشروع يتضمن تجربة أكثر من طريقة لأنظمة الرى الحديث فى أراض مستصلحة بعضها ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان ، لافتةً إلى أن الوزراة ستتابع عملية استهلاك المحاصيل من المياه وقد بدأت مع البنك الدولى مشروعا يستهدف تحديد ومعرفة ذلك.

وذكرت أن “فاو” تعمل فى مشروعات يستهدف منها تحقيق استدامة المياه، ومنها مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه.