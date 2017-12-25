الرى: لدينا عجز في المياه يصل إلى 54 مليار م³

ياسمين فوازقال وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى، مصر بها عجز في المياه يصل إلى 54 مليار م³ جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الإثنين التى تناقش طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى بشأن موقف مصر من المياهوأوضح أن مصر تحتاج إلى 114 مل

ياسمين فواز

قال وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى، مصر بها عجز في المياه يصل إلى 54 مليار م³

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الإثنين التى تناقش طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة النائب هشام الشعينى بشأن موقف مصر من المياه

وأوضح أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب لتحقيق اكتفاءها الذاتى الكامل من المياه وزراعة جميع ما تستهلكه من محاصيل.

واستدرك “إلا أن الموقف الحالي هو استفادتها من 55 مليار متر مكعب من النيل و2.5 مليار مكعب من المياه الجوفية و2.5 مليار متر مكعب من الآبار مما يترتب عليه عجز بواقع 54 مليار متر مكعب اى أكثر من 90 لـ 95% من احتياجات الدولة”

وتابع “تغطي الدولة العجز بـ34 مليار جنيه من خلال استيراد محاصيل من الخارج ويتبقي عجز حقيقي بقدر 20 مليار”.

** تفاصيل مفاوضات سد النهضة



وأضاف أن “سكة المفاوضات طويلة نظرا لطبيعة المفاوضات بشأن سد سيمتد عمره إلى 200 سنة من ملء وتفريغ ومدى تأثيرها على مواسم الجفاف والكهرباء ومنطقة الدلتا فضلا عن التأثيرات الاجتماعية لبناءه بالنسبة لدول المصب.

ولفت الي أن موقف الدولة المصرية من ملف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي مبنى على الحفاظ على حقوقها العادلة من المياه دون يأس أو اضطرار إلى القبول بأي حل للخروج من الأزمة الحالية، وذلك استنادا إلى احترامها لآليات اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين دول رؤساء دول مصر وإثيوبيا والسودان.

ونوه الوزير إلى أن الدولة تتجه لحل أزمة هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة لكن بعد معالجتها فى حدود ما لا يترتب عليه وجود تلوث

وكشف عن غلق 16 محطة فى هذا الشأن لثبوت تلوثها وعدم تحقيقها معدل الكفاءة الكلية للمياه الذى يمثل أولوية لدى الدولة وقيادتها السياسية فضلا عن المتسرب من مياه الشرب والري، مضيفا أن مصر الأعلى على مستوى إفريقيا ومن أكثر دول العالم فى تحقيق الكفاءة الكلية للمياه.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أنه يتحدث بشفافية كاملة فى ملف سد النهضة مع نواب البرلمان، وأن مصر أنشأت عددا من السدود فى دول حوض النيل ومنها فى أوغندا وغيرها، وهذا يؤكد عدم وجود حساسية فى بناء السدود وخاصة أن هذا الأمر يأتي بعد دراسة التأثيرات والتأكد من أنها لن تؤثر على حصة مصر وفى إطار تحقيق التنمية والمنفعة.

وأضاف أنه فى عام 1993 تم عمل اتفاقية بين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى تقتضي بأنه لن تحدث أي أعمال على النيل الأزرق إلا بتوافق مع مصر ولم تنفذ الاتفاقية.

وأضاف: بعثنا خطابا للبنك الدولي بشأن هذه الاتفاقية وعدم تنفيذها وفى عام 2008 طلبنا من البنك الدولى تمويل أول دراسة جدوى وسندات طرح واثناء هذه الدراسات تم الإعلان عن بناء سد النهضة وتسبب هذا الأمر فى إحباط القائمين على هذه الدراسات

وتابع “فى عام 2011 تم الإعلان عن بناء السد وسافر د. عصام شرف رئيس الوزراء حينذاك وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة الدراسات وتوصلت لوجود دراسات متعلقة ببناء السد وتبقت الدراسة المتعلقة بتأثيرات البناء على دول المصب السودان ومصر.

** طريق طويل



وأوضح الوزير أن مصر تريد أن يكون هناك تعاون خاصة أننا شاركنا فى بناء السدود ونتعاون مع اثيوبيا من أجل التنمية، وهناك لجنة فنية من ثلاث دول تسببت فى التعثر بسبب طلبها عمل ثلاثة خطوط أساس لمعرفة تأثير السد على دول المصب، فى حين اننا طلبنا عمل خط واحد فقط

وتابع “لم يتم التوصل لنتيجة فى اجتماع القاهرة وتم الاتفاق مع الدول ان يتم الرفع للمستوى الاعلى يتمثل فى القيادة السياسية وهذا الأسبوع سيتوجه وزير الخارجية لأثيوبيا”.

وأوضح أن السكة طويلة وطبيعة المفاوضات خاصة، ومهم جدا الوصول لاتفاق عادل يحفظ حقوق الدولة المصرية.

وأشار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى الى أن مصر قامت ببناء العديد من السدود فى دول حوض النيل حيث شاركت فى سد أوين بأوغندا وسدود بجالى والدكيزى فى إثيوبيا وعدد من السدود الأخرى فى بعض البلدان.