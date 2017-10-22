الرى: تنفيذ مشروعات بقيمة 29 مليون جنيه فى الغربية

المال ـ خاصتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا موجزا حول مجمل الأنشطة والإنجازات التى تقوم بتنفيذها الإدارة المركزية للمــوارد المـائيـة والرى بمحافظة الغربيــة والبالغة 29 مليون جنيه، فى مجال الأعمال والمشروعات التى تخدم الشأن المائي.وأشار التقرير إلى حزمة من المشروعا

المال ـ خاص

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا موجزا حول مجمل الأنشطة والإنجازات التى تقوم بتنفيذها الإدارة المركزية للمــوارد المـائيـة والرى بمحافظة الغربيــة والبالغة 29 مليون جنيه، فى مجال الأعمال والمشروعات التى تخدم الشأن المائي.

وأشار التقرير إلى حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها استكمالا للعام المالى 2017/2018 تضمنت إحلال وتجديد كبارى بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

من جانبه أفاد المهندس جمال الشيمى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية، بأن الإدارة تقوم حالياً بإنشاء محطة خلط لتغذية ترعه السلامونية بهندسة بسيون بنسبة تنفيذ 90% وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 8,3 مليون جنيه، إضافة إلى عملية تغطية ترعة طنبدى بنسبة تنفيذ 92% بتكلفة قدرها مليون جنيه.

وأشار المهندس الشيمى إلى أن خطة الوزارة فى نطاق المحافظة خلال العام المالى الحالى تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات التى تم طرحها وتشمل إحلال وتجديد أفمام ترع عمومية ومساقى (عقد أ) هندسات “طنطا – كفر الزيات “، باعتماد مالى قدره 3,5 مليون جنيه وجار اصدار أمر الشغل.

وإحلال وتجديد أفمام ترع عمومية ومساقى ( عقد ب) هندسات (قطور- بسيون – بشبيش- غرب المحله) باعتماد مالى 3 ملايين جنيه وجار اصدار امر الشغل.

وكذلك عملية تأهيل الجسر المشترك لترعه نشيل ومصرف السجاعية باعتماد مالى قدره 3,5 مليون بتمويل من البنك الالمانى وجارى البت، علاوة على عملية حماية الجسر المشترك بين الخليج العباسى ووصلة القطنى باعتماد 5,2 مليون تمويل البنك الالمانى وجار البت فيه، وأيضاً عملية توريد مواسير لزوم احلال وتجديد البدالات باعتماد 500 الف جنيه وجار اصدار امر الشغل.

يشار إلى أن الإدارة تقوم حاليا بأخذ الموافقة على طرح عدد من المشروعات فى مقدمتها انشاء محطة خلط لتغذية ترعه متبول من مصرف متبول، وعملية انشاء محطة خلط لتغذية ترعه القهوجى من مصرف العتوه، وهذه العمليات يتم تمويلها من البنك الالمانى.

كما يجرى العمل فى دراسة حزمة أخرى من المشروعات لخدمة منظومة الرى بالمحافظة والحفاظ على مياه الرى وضمان وصولها إلى النهايات وتشمل عملية انشاء محطة خلط لتغذية ترعة النعناعية وتمت مخاطبة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لعمل الدراسة اللازمة للمحطة، وعملية احلال وتجديد كبارى وحجوزات وافمام بدائرة هندسة بحرى زفتى، وعملية احلال وتجديد كبارى وحجوزات وافمام وهياكل للمصبات بدائرة هندسة قبلى زفتى.