الرى تنتهى من حفر 75 بئرًا جوفية

المال ـ خاصتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن انجازات قطاع المياه الجوفية فى مجال حفر الآبار وتوفير مصادر للمياه، حيث تعتبر المياه الجوفية أحد الموارد الطبيعية التى حبى الله بها مصر للمساهمة فى تنمية المشروعات التنموية بالدولة. وأفاد التقرير أن الوزارة ممثلة

المال ـ خاص

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن انجازات قطاع المياه الجوفية فى مجال حفر الآبار وتوفير مصادر للمياه، حيث تعتبر المياه الجوفية أحد الموارد الطبيعية التى حبى الله بها مصر للمساهمة فى تنمية المشروعات التنموية بالدولة.

وأفاد التقرير أن الوزارة ممثلة فى قطاع المياه الجوفية قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة من الإنجازات تضمنت حفر 75 بئراً جوفية بزمامات مختلفة على مستوى الجمهورية بإجمالى تكلفة 37,5 مليون جنيه، علاوة على تجهيز الآبار بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بنحو 16,5 مليون جنيه.

كما تضمن التقرير قيام القطاع بإنشاء وتطوير وصيانة عيون طبيعية وشبكات مواسير pvc على الآبار البديلة والاستعواضية والعيون الطبيعية بنحو 17 مليونا، إضافة إلى بناء مخازن لهندسة المياه الجوفية بالقصر بنحو 1,5 مليون.

من جانبه أفاد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بأن القطاع، وفى مجال تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية، فقد استعان بتقنيات الاستفادة من الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار لتأمين هذا المصدر من مواردنا الطبيعية، حيث يجرى العمل فى تجهيز عدد (46) بئراً جوفة بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة قدرها 85 مليون جنيه، فضلا عن تجهيز عدد( 8) آبار بالواحات البحرية بتكلفة 16 مليونا.

وأضاف الدكتور سامح صقر أن القطاع قام بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى ( مصلحه الري- قطاع المياه الجوفية) ووزارة الدفاع ممثلة فى (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات) لتنفيذ أعمال الحماية من مخاطر السيول بكل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر والذى على أثره تم توقيع عقدين لحماية المدن والمنشآت الحيوية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 215 مليون جنيه ومحافظة البحر الأحمر بقيمة 368 مليونا وبإجمالى 583 مليون جنيه.

واشار التقرير إلى أنه فى مجال التراخيص والتقنين فقد تم تجديد ترخيص عدد (849) بئر لخدمة محطات تحلية للوفاء بالاحتياجات المائية للقرى السياحية، كما تم تجديد ترخيص عدد (985) بئر بغرض الزراعة وعدد (124) آبار بغرض صناعي، وتمت الموافقة على تقنين مصدر رى جوفى لرى مساحة 20995 فدان ، وكذلك الموافقة على ترخيص عدد (25 آبار مياه جوفية لأغراض صناعية- وعدد 196 بئر مياه جوفية لأغراض سياحية عدد2392 بئر مياه جوفية لرى مساحة 76019 فدانا لغرض الزراعة ) بجميع أنحاء الجمهورية، وعدد 36 بئرا بغرض الشرب بجهاز مدينة السادات والوادى الجديد.