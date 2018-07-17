«الرى» تقترض 50 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى والموارد المائية، إن المصلحة اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على توفير 50 مليون دولار قرضًا لتمويل المشاريع التابعة لها خلال العام الجارى.

يأتى ذلك بعد تراجع المصلحة عن الحصول على 100 مليون دولار قرضًا من الصندوق السعودى للتنمية، وفق ما أكده عبدالعاطى لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى.

وأضاف أن المصلحة تجهز حالياً لافتتاح 6 محطات رفع مياه وصرف زراعى فى أكتوبر المقبل، باستثمارات تصل إلى 316 مليون جنيه.

ولفت إلى العمل خلال العام المالى الحالى على إحلال وتجديد الشبكات الهوائية فى 850 محطة تابعة للمصلحة بتكلفة 300 مليون جنيه، فضلاً عن شراء قطع غيار كهربائية بقيمة 120 مليونا.

وأشار إلى أن المصلحة تدفع مليار جنيه سنويا لوزارة الكهرباء، تمثل قيمة الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطات التابعة للمصلحة، لافتًا الى أن أكبر المشاكل التى تواجههم تتمثل فى القمامة والمخلفات التى تلقى فى النيل والترع والمصارف، ما يتطلب صيانة المحطة إذا توقفت بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه على أقل تقدير.

وذكر أن المصلحة انتهت خلال العام الماضى من أعمال التركيبات وتجارب التشغيل لمحطة صرف 2 بمحافظة الدقهلية – بإجمالى تكلفة 92 مليون جنيه، لخدمة زمام 63 ألف فدان، كما تم إنشاء المحطة الجديدة لمواكبة التغيرات المناخية بالمنطقة ولاستيعاب الزمامات الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل المهمات الكهروميكانيكية لمحطة رى قوتة ببنى سويف.

وأشار إلى الانتهاء من توريد قطع غيار الطلمبات الرئيسية لمحطات المراشدة (1-2-3) بنجع حمادى لخدمة زمام 12،5 ألف فدان، والانتهاء من تركيب 4 وحدات طوارئ بمحطة الطابية والمحطة الثابتة بأبوسمبل ومحطة جزيرة سلوا قبلى.

على صعيد متصل، قال عبدالعاطى إن المصلحة تواجه نقصا بالعمالة فى إداراتها الموزعة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وجود 11 ألف عامل حاليا، مقابل 27 ألفا تحتاجهم المصلحة، لافتا إلى الإضطرار إلى إسناد مهام إضافية للعمالة الحالية لسد العجز.