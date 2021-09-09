«الرى» تقترب من ترسية إنشاء «قناطر ديروط» بتكلفة 60 مليون دولار

اقتربت وزارة الرى والموارد المائية من إنهاء أعمال التقييم الفنى والمالى لتحالف شركات يابانية تتنافس على تنفيذ مشروع قناطر ديروط، بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز نهاية الشهر الجارى، لافتة إلى أن المناقصة التى طرحت فى الفترة الماضية كانت مقتصرة على الشركات اليابانية بموجب الاتفاق الموقع من الجهة الممولة للمشروع، ولكن أعمال التنفيذ ستشارك فيها شركات مصرية من الباطن شريطة ألا تتجاوز نسبة الأعمال المسندة لها %50 ، والباقى ينفذ مباشرة من خلال التحالف اليابانى الفائز.

وذكرت أن تمويل المشروع سيتم عبر قرض ميسر من مؤسسة «JICA »اليابانية، وتم الاتفاق على أن تكون نسبة الفائدة %0.1 وفترة السداد تصل إلى 40 عاماً، مع الإعفاء من الفائدة فى الأعوام العشرة الأولى، نظرا لأن المشروع خدمى فى الأساس.

ولفتت إلى أن الانتهاء من المشروع سيستغرق 4 سنوات، ويهدف إلى تحسين أعمال الرى وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بمحافظات «أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة».

وأشارت مصادر وزارة الرى إلى أن قناطر ديروط الجديدة ستسهم فى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان، أى ما يعادل حوالى %18 من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر الوسطى، عبر توفير منظومة تحكم آلية أوتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية بالترع.

وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، وتم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل أى منذ حوالى 146 عاما، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتقوم بإطلاق 9.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا تغذى سبع ترع فرعية.