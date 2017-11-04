الرى تطرح أعمال تطهير فى النيل بـ30 مليون جنيه

المال ـ خاص قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ أعمال صيانة مجرى نهر النيل وإزالة الحشائش، وأنه تم طرح حزمة عقود لتطهير النيل بكامل طوله وفرعيه، وذلك للحفاظ عليه خاليا من الحشائش بجميع أنواعها بتكلفة 30 مليون جنيه. وأضاف " عز "، أن العمل جار أيضاً فى

المال ـ خاص

قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ أعمال صيانة مجرى نهر النيل وإزالة الحشائش، وأنه تم طرح حزمة عقود لتطهير النيل بكامل طوله وفرعيه، وذلك للحفاظ عليه خاليا من الحشائش بجميع أنواعها بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف ” عز “، أن العمل جار أيضاً فى تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بناحية السوالم بزمام الإدارة العامة لحماية نيل شمال فرع دمياط وذلك باستثمارات قيمتها 1,5مليون جنيه.

وأشار رئيس القطاع إلى أن الادارات العامة لتطوير وحماية نهر النيل بصدد الإعداد لطرح عقود لحماية جوانب مجرى نهر النيل تمهيدا لادراجها ضمن عقود المرحلة الثالثة المنتظر تنفيذها بتمويل من جهاز التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأطوال قدرها 69 كيلومترا من جوانب نهر النيل بتكلفة 285 مليون جنيه تقريبا.

ونوه المهندس صلاح عز بأن الوزارة، وبالاشتراك مع محافظة القاهرة، انتهت من أعمال المرحلة الأولى والثانية من منظومة تطوير مجرى النيل ويجرى البت فى بدء المرحلة الثالثة فى المسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة، بتكلفة 7,5 مليون جنيه.

كما تقوم الادارة العامة لحماية نيل سوهاج بعملية توسعة الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج بتمويل من المحافظة وتحت اشراف الادارة العامة لحماية نيل سوهاج بقيمة 4 ملايين جنيه.

يشار إلى أنه في مجال تحصيل مستحقات الدولة عن منافع النيل، فقد تم تحصيل مقابل الانتفاع بمياه النهر من قبل الإدارات العامة لحمايته على مستوى الجمهورية بقيمة (24 مليون جنيه) خلال العام الماضي.