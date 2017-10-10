الرى تستعد لمواجهة السيول بالتنسيق مع المحافظات

المال -خاصفى إطار الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول، قامت وزارة الموارد المائية والرى باتخاذ حزمة من التدابير اللازمة للتعامل مع أية سيول محتملة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وكل الجهات المعنية للتعامل مع أية مستجدات خاصة بالأمطار والسيول، فضلا عن تفعيل لجان المرور على مخرات السيول لل

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فى إطار الاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار والسيول، قامت وزارة الموارد المائية والرى باتخاذ حزمة من التدابير اللازمة للتعامل مع أية سيول محتملة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وكل الجهات المعنية للتعامل مع أية مستجدات خاصة بالأمطار والسيول، فضلا عن تفعيل لجان المرور على مخرات السيول للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مياه السيول للموسم الشتوى الحالى 2017/2018.

فعلى صعيد محافظة الإسماعيلية: تم عمل اصطفاف للمعدات التابعة لكل الجهات المعنية ( المحافظة – الوحدات المحلية – الموارد المائية والري – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) بمتابعة السيول.

كما تم التأكد من جاهزية جميع المعدات واستعدادها للتعامل مع الأمطار والسيول.

وفى محافظة المنيا: تم تنفيذ خطة التدريب الميداني لسيناريو “مواجهة إدارة أزمة” بحضور جميع الجهات الامنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، حيث قامت كل جهة باستعراض الاستعدادات والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، أعقب ذلك تنفيذ بيان عملى على الطبيعة وذلك بافتراض ورود سيول بمخرسيل المنطقة الصناعية الشمالى مركز المنيا وتم استعراض كيفية تعامل كل جهة مع الموقف على الطبيعة ثم تلا ذلك استعراض لجميع المعدات التابعة لكل جهة والمشاركة فى تنفيذ البيان العملى.

وفى البحيرة: فقد تم عمل محاكاة سيناريو لأزمة أمطار غزيرة وسيول ببعض الوحدات المحلية بالتنسيق مع الطرق والصحة والمرور والدفاع المدني والتضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وببنى سويف: تم تنفيذ سيناريو إدارة أزمة الامطار والسيول بمخر سيل سنور بالمحافظة بمشاركة الوحدات المحلية والطرق والدفاع المدنى والرقابة الادارية وسكرتير عام المحافظة ورؤساء الاحياء والمدن.