الرى ترفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم الأمطار والسيول

متابعات:بدأت وزارة الموارد المائية، فى رفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال موسم الأمطار والسيول التى قد تحدث خلال فصل الخريف، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا لمجابهة هذه الظاهرة بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت، وللمحافظة على شبكة

متابعات: بدأت وزارة الموارد المائية، فى رفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال موسم الأمطار والسيول التى قد تحدث خلال فصل الخريف، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرًا لمجابهة هذه الظاهرة بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت، وللمحافظة على شبكة الطرق وتأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال فصل الخريف، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية، والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، والتى تصل لحد السيول أحيانًا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرًا لطبيعتها الجغرافية.

وكشف تقرير رسمى لوزارة الرى، تنفيذ سدود إعــاقة وبحيرات صناعية وحـــواجز ترابية بمحافظة البحر الأحمر والتى شملت: “مدينة الغــردقة – مدينة سفــاجــا – مدينة رأس غــارب – مدينة مرســى علــم – مدينة الشلاتين”، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو (33,5 مليون جنيه)، بالإضافة إلى 5 عمليات جــديدة جارى تنفيذها حالياً بتكلفة (368 مليون جنيه)، وتم التنفيذ بنسبة 23%، وتأتى تلك الأعمال للوقاية من الآثــار التدميرية للسيول ولحماية المدن والمنشآت الحيوية والاستراتيجية، فضلاً عن الاستفادة من تجميع تلك المياه فى شحن الخزان الجوفى.

وتضمنت الأعمال تنفيذ 5 سدود لحماية مدينة سفاجا، و3 سدود إعاقة بالإضافة إلى بحيرة صناعية لحماية مدينة القصير، وسد إعاقة لحماية مدينة الشيخ الشاذلى، وبحيرة صناعية لحماية مدينة مرسى علم، وجارى إنشاء بحيرة صناعية بوادى الدرب وحاجز ترابى خلفها لحماية مدينة رأس غارب.

وأوضح التقرير، أن سيتم إنشاء 10 سدود ركامية و6 بحيرات و6 حواجز ترابية خلفها، وحاجز توجيه يجرى العمل حالياً للانتهاء منها بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن نسب التنفيذ الفعلى قد تجاوزت نسب التنفيذ التى كانت مقررة سواء فى رأس غارب أو الشيخ الشاذلى بالنسبة للعمل بسد فالق السهل الذى يستهدف حماية مدينة الغردقة من أخطار السيول.