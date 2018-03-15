الرى تجهز البنية الأساسية لزراعة 72 ألف فدان بسيناء

بتكلفة 133.3 مليون جنيهالمال ــ خاصقال مصدر حكومى بوزارة الرى والموارد المائية، إن قطاع تنمية شمال سيناء، التابع للوزارة، سينفذ استثمارات بقيمة 133.3 مليون جنيه، فى قطاع البنية الأساسية، خلال العام المالى الحالى.وأضاف لـ«المال»، أن الاستثمارات تتمثل فى إنشاء 11 مأخد لرى ز

بتكلفة 133.3 مليون جنيه

المال ــ خاص

قال مصدر حكومى بوزارة الرى والموارد المائية، إن قطاع تنمية شمال سيناء، التابع للوزارة، سينفذ استثمارات بقيمة 133.3 مليون جنيه، فى قطاع البنية الأساسية، خلال العام المالى الحالى.

وأضاف لـ«المال»، أن الاستثمارات تتمثل فى إنشاء 11 مأخد لرى زمام زراعى تبلغ مساحته 72 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، إضافة لتحسين شبكة الرى والصرف الزراعى بالمنطقة.

وأوضح أن القطاع انتهى من إقامة 12 مأخذ العام الماضى لرى 41.5 ألف فدان، موضحاً أن وزارتى «الري»، و«الزراعة»، وضعا بداية فبراير الماضى خريطة طريق تتضمن طرح الأراضى التى لها مياه وبنية أساسية، أولًا بأول، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى.

يشار إلى أن وزارة الرى لها قطاع بشمال سيناء، ومهتمة باستكمال وتنفيذ البنية القومية المتبقية بموقع مشروع تنمية شمال سيناء بمناطق بئر العبد ورابعة، وكذلك مناطق السر، والقوارير، والمناطق البديلة بالمزار والميدان، وإدارة أعمال الموارد المائية والرى للزمام المقرر على ترعة الشيخ جابر الصباح، شرق قناة السويس، بالإضافة إلى صيانة المجارى المائية للشبكة المنشأة لخدمة المشروع، والصيانة الدورية لسحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس، وصيانة جميع قناطر الحجز، وقناطر الأفمام، والكبارى، والسحارات، والبدالات، والهدارات بزمام المشروع، المقامة على ترعة الشيخ جابر الصباح.

كان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، قد قال نهاية 2017، إنه تم الانتهاء من تنفيذ %95 من المشروع، الذى يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، بغرض التخفيف التكدس بالوادى، وربط سيناء بمنطقة الدلتا، وجعلها امتدادًا طبيعيًا للوادى، وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل، وتقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى.

تتوزع مساحة المشروع البالغة 400 ألف فدان، بمناطق سهل الطينة بواقع زمام 50 ألف فدان، وجنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان، ورابعة زمام 70 ألف فدان، وبئر العبد زمام 86.5 ألف فدان، ومنطقة السر والقوارير والمناطق البديلة بالمزار والميدان زمام 118.5 ألف فدان.

واتفقت وزارة الرى مع البنك الدولى، مؤخرا، علي التعاون مع منطقة شمال شرق آسيا، شون لى، على تنفيذ مشروعات تعاون مشتركة لوضع برنامج لإدخال نظم الرى الحديث إلى الأراضى القديمة، والزراعة على المياه المالحة والأراضى عالية الملوحة، علاوة على نقل التجربة الصينية لمواجهة الجفاف، وتعظيم الاستفادة من المياه فى زراعة المحاصيل، ذات العائد المرتفع.