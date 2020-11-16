«الرى» تجدد 840 محطة رفع مياه بتكلفة 5 مليارات جنيه

وضعت وزارة الموارد المائية والرى برنامجا لإحلال وتجديد محطات رفع المياه فى المحافظات، بتكلفة استثمارية تقترب من 5 مليارات جنيه بتمويل ذاتى، على أن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات على أقصى تقدير.

وقال مصدر مسئول فى الوزارة إنها تستهدف ضغط الجدول التنفيذى لعامين حال توفير التمويلات اللازمة، وتشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل محطات رفع محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وتجهيز الورش ومراكز الطوارئ وتنفيذ أعمال العمرات والصيانة وتصنيع مستلزماتها وتصنيع شبك الأعشاب، فضلا عن توريد وتركيب مهمات ميكانيكية وكهربائية للمحطات.

وبحسب تصريحات المسئول، فإن عدد المحطات المستهدفة فى البرنامج يصل إلى 840 بدءا من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى فى جنوب البلاد ويقتصر دورها على رفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بخلاف محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية ومحطات توليد الكهرباء.

وأوضح أن المحطات تنقسم إلى محطات رى تقوم برفع المياه لاستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، وصرف زراعى، تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو إعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوثها.

وأكد أن هناك أراضى زراعية تم استصلاحها بداية من الستينات، وهذا الأمر استدعى التوسع فى إنشاء محطات رفع المياه من النيل، مثل محطات النصر لرى الأراضى التى تم استصلاحها فى مشروع النوبارية، لافتا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بخدمة كافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وذكر أن الزيادة السكانية تلتهم الموارد المائية، لذلك يجب المحافظة عليها وترشيد الاستهلاك فى كافة الاستخدامات، وهناك برامج توعوية تقوم بها وزارة الرى، بالتنسيق مع عدة وزارات، ومنظمات المجتمع المدنى، والأزهر والكنيسة والأوقاف، لتوعية المواطن بضرورة المحافظة على المياه، وعدم إهدارها أو تلويثها.

وكشف تقرير حكومى، نشرته «المال» فى وقت سابق، عن ارتفاع نسبة تحلية مياه البحر للاعتماد عليها فى أغراض الشرب، فى آخر (2017-2018) و( 2018-2019) إلى 0.35 مليار م3/سنة، مقارنة مع 0.25 مليار فى عامى 2016-2017 و2015-2016.

وأشار إلى استقرار كمية المياه من الأمطار خلال الأعوام المذكورة سابقا، لتسجل 1.30 مليار متر مكعب فى العام.

واستقرت الموارد المائية القادمة لمصر من نهر النيل، خلال الأعوام الأربعة الماضية، عند 55.50 مليار متر مكعب سنويا.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالى الموارد المائية لمصر التقليدية، وفقا لنهاية عام 2018-2019 نحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا.

وتتوزع بواقع 55.50 مليار م3 من نهر النيل، و2.45 مليار من المياه الجوفية العميقة، و1.30 مليار من الأمطار والسيول، و0.35 مليار من تحلية المياه. ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى من المياه نحو 80.25 مليار متر مكعب، موزعة بواقع 10.70 مليار متر مكعب لأغراض الشرب، و61.65 مليار لقطاع الزراعة، و5.40 مليار فى قطاع الصناعة، و2.50 مليار فواقد البخر