«الرى» تبحث عن مستثمر لتمويل مشروع تطوير حدائق إسنا

علمت «المال»، من مصدر مطلع، بأن وزارة الرى ستطرح على مستثمرى القطاع السياحى، قبل نهاية العام الحالى مشروع تطوير حدائق إسنا بمحافظة الأقصر على مساحة 106 أفدنة، وبتكلفة تصل إلى 250 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن المشروع يتضمن إقامة عدد من المزارات السياحية، ومنطقة خدمات متطورة، إلى جانب مول تجارى صغير.

ولفت إلى أن المشروع سيقام بنظام حق الانتفاع بين وزارة الرى، والقطاع الخاص، موضحًا أن وزارة الرى جهة الولاية الوحيدة على المشروع، وكل تراخيص العمل جاهزة وفى انتظار إيجاد عرض محلى مناسب للتنفيذ فى أى وقت.

وأشار المصدر إلى أن المشروع يقع فى منطقة ممتازة، والدراسات التى نفذتها الوزارة تشير إلى إمكانيةتعويض التكلفة خلال فترة 3 سنوات، بعد فترة التنفيذ التى لن تتجاوز عامين على أقصى تقدير. وكانت وزارة الرى تلقت من هيئة المساحة خرائط بكل مواقع الاستثمار الخاضعة لولايتها نهاية أغسطس 2019، بناءً على بروتوكول تم توقيعه فى عام 2016، لتولى «المساحة»، بعمل حصر لكل الأصول والأراضى الاستثمارية التى يمكن استغلالها، وطرحها على المستثمرين، لتمويل مشروعات الوزارة، ومنها خطة الموارد المائية حتى عام 2037، التى تقدر قيمتها بنحو 500 مليار جنيه