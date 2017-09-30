الرى تبحث تفعيل حزمة مشروعات مع جنوب السودان

المال ـ خاص استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، صوفيا فال جاى وزيرة الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق لها في مستهل زيارتها إلى القاهرة. وأشار عبد العاطي، إلى أن هذه الزيارة تأتى…

المال ـ خاص

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، صوفيا فال جاى وزيرة الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق لها في مستهل زيارتها إلى القاهرة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار أنشطة مشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان، وتتضمن حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لدولة جنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار، وذلك تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في 18 أغسطس 2006، وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011.

ومؤخرًا تم تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان، بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموي بين البلدين، بحضور رؤساء الدولتين فى نوفمبر 2014 بالقاهرة.