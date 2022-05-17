«الرى»: بدء المرحلة الرابعة لتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة ، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقعا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٤٢٠٠) قرية و (٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع وذلك على (٤) مراحل تنفيذية ، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجار الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.

كما تشارك الهيئة في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

وتساهم هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى، حيث تقوم الهيئة حالياً بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي ، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقايس (١ :٥٠٠٠) و (١ :٢٥٠٠٠) ، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومترا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية – مدينة العلمين الجديدة – مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم هيئة المساحة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي – الطريق الدائري الأوسطي – محور السيدة جيهان السادات – محور ٢٦ يوليو – محور الفريق كمال عامر – محور إمبابة / البراجيل – محور شمال الأقصر – محور منفلوط – محور روض الفرج – شبرا / بنها الحر – تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر ، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و (٦) أكتوبر.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.