«الرى» السودانية تنفى أى انحسار مفاجئ للنيل شمال الخرطوم

تناولت الصحف والمواقع الإلكترونية خبرا عن (انحسار مفاجئ للنيل يؤدي لمشكلات بامداد المياه شمالي الخرطوم) وأوضحت وزارة الرى والموارد المائية السودانية أن ماورد بالصحف والمواقع الإلكترونية غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة والصحيح هو.

أولا. إن فترة الانحسار الطبيعي للنيل هو في الفترة من نوفمبر وحتى يونيو من كل عام.

ثانيا. لم يشهد النيل شمال الخرطوم أي انحسار مفاجئ خلال هذا الشهر بالمقارنة بالعام الماضي، حيث المناسيب أعلى بحوالي (30) سم أما بالمقارنة بالمتوسط هذا العام أعلى من المتوسط بأكثر من (130) سم.

على الصحف والمواقع الإلكترونية أخذ المعلومات من المصادر ذات الاختصاص منعا للتضارب والتشويش.