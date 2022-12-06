الرى: إجراءات حاسمة تجاه واقعة إلقاء إحدى العائمات مخلفات صلبة بنهر النيل

قالت وزارة الموارد المائيةوالرى، إنه إشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى من واقعة قيام إحدى العائمات بإلقاء مخلفات صلبة أثناء الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، فقد تم على الفور تشكيل لجنة مشتركة من مسئولي حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

حيث تم التحقيق في الواقعة وتبين عدم التزام العائمة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص اللآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاُ من إلقاؤها في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بالمخالفة للمادة ٧١ من قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وبالتالي فإن الباخرة تُعد مخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ ، ولأحكام قانون حماية البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

وبناء على ما تقدم.. فقد قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان والتابعة للوزارة بتحرير محضر إثبات جرائم القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بتاريخ ٤ /١٢/ ٢٠٢٢ وقيد الواقعة كجنحة ضد مسئولى الباخرة ، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن العائمة بمعرفة وزارة السياحة.

كما قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظة قنا بتاريخ ٥ /١٢/ ٢٠٢٢ بإصدار قرار إدارى بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير العائمة لمخالفتها اشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

وقد أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لمسئولي وزارتى البيئة والسياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى على سرعه الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه الواقعة.

كما توجه بالشكر والتقدير للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي وحرصهم علي حماية نهر النيل من التلوث من خلال الإبلاغ عن الواقعة، داعياً المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعد على نهر النيل على الخط الساخن ٠١٥٥٥٩٩٤٣٤٣، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي حالة تعد على المجارى المائية حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفورية والحاسمة للتعامل معها.