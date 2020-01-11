الرى : إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائما تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفا للقانون الدولي وهو أمر لن تقبله…

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائما تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفا للقانون الدولي وهو أمر لن تقبله مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل الذي تنص على الاتفاقات السابقة.

وكانت وزارة الري قد أعلنت أن المفاوضات الحالية مع الجانب الأثيوبي بشأن بناء سد النهضة على نهر النيل وصلت إلى طريق مسدود وذلك بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية إضافة الى إعلان الجانب الأثيوبي بيانا يحوي بيانات مغلوطة عن المفاوضات.

وأضاف متحدث الرى في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن المفاوضات فى هذا الشأن بدأت من 2014 وليست وليدة اليوم.

وأوضح أن مصر انخرطت في مفاوضات قائمة على حسن النية للوصول لإتفاق عادل ولم تحدد مصر عدد سنوات لملء السد عكس ماصرح به الجانب الأثيوبي.

وتشارك مصر في اجتماع بواشنطن في آخر تقييم لمفاوضات السد بعد غد، يضم أثيوبيا والسودان