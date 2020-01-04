الروشتة العلاجية الإلكترونية في طلب إحاطة بالبرلمان لتطبيقها بديلا عن الورقية

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تطبيق الروشتة العلاجية الإلكترونية خاصة مع ارتفاع نسبة الأعراض الجانبية نتيجة القراءة الخاطئة للروشتة الورقية بسبب سوء الخط أو عدم إحترافية القارئ بشكل يسمح قراءة منضبطة للروشتة.

الروشتة العلاجية الإلكترونية تجنب المرضى خطر القراءة الخاطئة للورقية

وأضاف فؤاد، أن هذا الأمر أدى إلى تعرض المرضى للخطر والذي قد يصل الى حد الوفاة في البعض الأوقات حال كتابة جرعات مخالفة لما هو ، منصوص عليه في الروشتة أو صرف دواء بشكل غير واضح نتيجة عدم وضوح الخط.

برلماني: زمن الورق انتهي والروشتة الإلكترونية ضرورة

وقال عضو البرلمان، إنه في إطار التطور التكنولوجي ووفرة أجهزة التكنولوجيا بأسعار تتناسب مع كافة الفئات آن الأوان بإلزام كافة الوحدات الطبية بأنواعها مثل: العيادات، والمستشفيات، والمستوصفات؛ بكتابة الروشتة العلاجية كمبيوتر.

وأوضح أن ذلك سيجعل كافة أطراف التعامل “طبيب ، صيدلي ، مريض” من قراءتها بطريقة سليمة وواضحة وييسر.

وفي سياق تأكيده أهمية طلبه، أكد أن زمن الورق انتهى.