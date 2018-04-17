الروبوت صوفيا والموازنة العامة أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحي تتناول برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا، أبرزها لقاء للإعلامي أسامة كمال، مع الروبوت صوفيا، ومناقشة الموازنة العامة للدولةالعنف فى المدارس موضوع "مصر النهاردة" على الأولى تناقش اليوم الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها "مصر النهاردة" على القناة الأولى، فى العا

رحاب صبحي

تتناول برامج التوك شو الليلة، عددا من القضايا، أبرزها لقاء للإعلامي أسامة كمال، مع الروبوت صوفيا، ومناقشة الموازنة العامة للدولة

العنف فى المدارس موضوع “مصر النهاردة” على الأولى



تناقش اليوم الإعلامية رشا نبيل فى برنامجها “مصر النهاردة” على القناة الأولى، فى العاشرة مساءً، ملف العنف فى المدارس بعد واقعة الاعتداء على الطالب صهيب طالب الفيوم ولقاء خاص مع صهيب وأسرته لكشف ملابسات الواقعة. والفقرة الثانية تستضيف رشا طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الفائزين بالجائزة الأولى عالميًا في تصميم الطائرات

كيف استقبلت القاهرة مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط؟ فى “رأى عام ” على تين



يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى حلقة ببرنامج “رأى عام” على قناة ten فى الثامنة مساءً ، فى الفقرة الأولى الدكتور منال حمدى السيد عضو مؤسسة الكبد الدولية، يدور الحوار حول الفيروس الكبدى عند الأطفال بعنوان “مرض بلا علاج”.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج طرح أسئلة عن كيف استقبلت القاهرة مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط ، وهل يقود قطاع العقارات الاقتصاد القومي حاليا؟، وكيف يرى خبراء المال والأعمال مناخ الاستثمار في مصر؟، ما أبرز المعوقات وأهم المزايا .

الروبوت صوفيا فى “مساء دي إم سي”

ستضيف الإعلامي أسامة كمال، فى برنامجه “مساء دي إم سي” على قناة دى ام سى فى العاشرة مساءً ، الروبوت “صوفيا” أول إنسان آلي في العالم تعتبره الأمم المتحدة شخصية لها اعتبار.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، منح الروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية، بعد توصيفها من الأمم المتحدة أول انسان آلي له شخصية اعتبارية.

آخر النهار” يناقش كيفية إنشاء مجلس قومي للرجال

يستضيف الأعلامى معتز الدمرداش فى برنامجه ” اخر النهار ” على قناة النهار فى الثامنة مساءً ، النائب عمرو حمروش، والمحامية دينا المقدم، والكاتبة دعاء عبد السلام، وحديث حول جدل إنشاء مجلس قومي للرجال.



وزير التربية والتعليم فى “كل يوم” على اون إى





يستضيف الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه “كل يوم” فى التاسعة والنصف مساءً على قناة أون إى ، وزير التربية والتعليم طارق شوقى ويتحدث عن استعدادات الوزارة لموسم الامتحانات وإلى أين وصلت المنظومة التعليمية فى مصر؟

الموازنة العامة للدولة موضوع ” يحدث فى مصر” على ام بى سى مصر

يستضيف الإعلامى شريف عامر فى برنامجه ” يحدث فى مصر ” على قناة ام بى سى فى العاشرة مساءً مصر النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل 25-30 البرلمانى، والنائب محمد بدران عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وحلقة عن مناقشة البرلمان الموازنة العامة للدولة

