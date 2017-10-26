الروبوت صوفيا تحصل على الجنسية السعودية‎

متابعات: مُنحت "صوفيا" الروبوت الصناعى، الجنسية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" الذي يختتم فعالياتها اليوم في العاصمة السعودية الرياض.يذكر أن صوفيا تتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي صمم ليشبه

متابعات:

مُنحت “صوفيا” الروبوت الصناعى، الجنسية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة استثمار المستقبل” الذي يختتم فعالياتها اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن صوفيا تتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي صمم ليشبه وجه المملثة الأمريكية الجميلة الراحلة أودري هيبورن، وارتكز الذكاء الاصطناعي لديها على قيمٍ إنسانية مثل “الحكمة، واللطف، والتعاطف، وقد قالت إنه لا داعي للقلق، وأنها ستكون لطيفة ما دام من يتعامل معها سيكون 0لطيفاً.