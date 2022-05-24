الروبل يواصل ارتفاعه الثلاثاء بعد تخفيف روسيا قيود رأس المال

يواصل سعر الروبل الروسي ارتفاعه خلال تعاملات الثلاثاء ليتداول قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، بعدما خففت روسيا من قيود رأس المال، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وذكرت وزارة المالية الروسية في بيان على موقعها أمس الإثنين، أن حصة عائدات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها تراجعت من 80% إلى 50%، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف، والوصول إلى مستويات كافية من السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المحلية.

وارتفعت العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 1.27% إلى 57.82 روبل، خلال التعاملات.

ويعد الروبل مرتفعًا بأكثر من 30% مقابل الدولار مقارنة مع ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير، والذي تسبب في عقوبات قاسية من الولايات المتحدة وحلفائها.

كما صعدت العملة الروسية 1.27% أمام اليورو عند 61.97 روبل، بعدما قفزت أمس إلى مستوى 58.75 وهو الأعلى منذ أوائل يونيو 2015.

يُشار إلى أن القيود، جنباً إلى جنب مع انهيار الواردات وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، قضت جميعها على الطلب على العملات الأجنبية تماماً كما ارتفع العرض بفضل صعود أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.

يُذكر أن العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي تعني أن بنك روسيا لا يمكنه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو.