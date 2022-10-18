الروبل ينخفض 0.4% الثلاثاء أمام الدولار

استهل الروبل الروسي تعاملاته على انخفاض في تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، ويتم تداوله عند 61.91 الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتأثر سعر الروبل سلبا بمخاوف المستثمرين المستمرة بشأن إمكانية فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو على خلفية غزوها لاوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وصعد سعر الروبل بنسبة 0.4% إلى 60.54 مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بينما لم يتغير مقابل اليوان الصيني – وهو عملة مهمة متزايدة بالنسبة لموسكو حيث تتطلع إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع بكين عند 8.53.

وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات في ظل ضوابط صارمة على العملة هذا العام، تراجع الروبل منذ بداية أكتوبر في تعاملات متقلبة تُعزى إلى النكسات العسكرية لموسكو في أوكرانيا وإمكانية فرض عقوبات جديدة.

وقال محللو بنك سينارا للاستثمار في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء إن فترة دفع الضرائب تبدأ اليوم وبالتالي فإن الطلب على الروبل ينمو لكن المخاطر لا تزال مرتفعة ولا يزال العديد من اللاعبين في السوق يتبعون نهج الانتظار والترقب.

وتحث الفترة الضريبية في نهاية الشهر المصدرين الروس على تحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى روبل لتسديد مدفوعات للخزانة الروسية، مما قد يعزز العملة المحلية عادةً.