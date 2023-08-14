الروبل ينخفض لأكثر من 100 مقابل الدولار والكرملين يرجع السبب للتيسير النقدي

انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار يوم الإثنين، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.

وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء: “سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب”.

وأضاف أوريشكين: “انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان… من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل”.