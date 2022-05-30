الروبل يصعد الإثنين بعد قرار مفاجئ للبنك المركزي الروسي

شهد سعر الروبل الروسي ارتفاعا في تعاملات اليوم الإثنين في حدود 6% مقابل الدولار الأمريكي وصولا إلى مستويات دون الـ 63 روبل للدولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكان الروبل الروسي قد وصل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار واليورو خلال سبع سنوات، نزولًا قرب مستويات الـ 56 روبل لدولار، ودون الـ 58 روبل لليورو.

وأظهرت سوق الأسهم الروسية في بداية الجلسة الرئيسية اليوم الإثنين صعود المؤشرات القيادية، قبل أن تقلص جانبًا من مكاسبها الصباحية.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة في حدود 2٪ ، إلى مستوى 2442.79 نقطة ، ومؤشر RTS – بنسبة 3.78٪ ، إلى 1165.41 نقطة، بحسب بيانات منصة التداول.

قرار جديد

قرر بنك روسيا المركزي أنه بدءا من اليوم الإثنين تحديد تداول العملات الأجنبية في الأوراق المالية الأجنبية، والتي تم حظرها من قبل منظمات التسوية والمقاصة الدولية. وقال بنك روسيا في بيان إن الاستثناء سيكون للأوراق المالية لمصدرين أجانب شرط أن يكون نشاطهم الرئيسي في روسيا.

وقرر بنك روسيا الحد من تداول الأوراق المالية الأجنبية المحظورة من قبل منظمات التسوية والمقاصة الدولية على التجارة المنظمة اعتبارًا من 30 مايو 2022، باستثناء الأوراق المالية للمصدرين الأجانب الذين يمارسون أنشطة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية بشكل رئيسي في روسيا.

وشدد البنك المركزي الروسي على أن الإجراء يهدف إلى حماية حقوق ومصالح المستثمرين وتقليل مخاطرهم.

والآن، يتم تداول الأوراق المالية الأجنبية المحجوبة بكميات قليلة في بورصة SPB. ونظرًا لأن هذه الأصول غير محددة في نظام التداول والمقاصة الخاص بها، فسيتم توزيعها بين المشاركين في التداول وعملائهم بشروط متساوية، مع مراعاة التناسب ومع الاستثناء المحتمل للحسابات غير التجارية لمحافظ العملاء الصغيرة”.

وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية، إلا أن حق المالكين في امتلاك مثل هذه الأوراق المالية الأجنبية باقٍ، وسيُستأنف تداول هذه الأسهم كالمعتاد مع رفع القيود.

وأضاف المركزي الروسي أنه بعد ذلك ستتاح للمالكين فرصة التصرف في الدخل المستلم على الورق ، وهو أمر صعب الآن بسبب تصرفات جهات الإيداع الدولي والعقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.