الروبل يسقط فجأة الخميس بعد دخول حظر الذهب الروسي حيز التنفيذ

هبط سعر العملة الروسية المحلية الروبل خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب موجة من الارتفاعات القوية للروبل الروسي دفعت بالعملة الروسية مرة أخرى قرب أعلى مستوياتها مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية في 7 سنوات، حسبما ذكر موقع “إنفيستينجدوت كوم”.

وتحول سعر الروبل الروسي اليوم من قوة مفرطة إلى ضعف حاد مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموجدة اليورو عقب الإعلان عن موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من العقوبات، والتي تشمل فرض حظر جزئي على الذهب الروسي.

تراجع

وتراجع الروبل الروسي إلى مستوى 58 أمام الدولار، ومقابل لليورو تجاوز الروبل مستوى لـ 59، والتي تعد أدنى مستويات للروبل منذ 15 يوليو وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 3 روبل حتى 58.5542 روبل للدولار بانخفاض بلغت نسبته أكثر من 6%، بينما انخفض مقابل اليورو بنحو 2.8 روبل، حتى 59.4 روبل لليورو بانخفاض يتجاوز الـ 5%.

وتنص الحزمة السابعة على فرض حظر جزئي على ورادات الذهب الروسي، وتحتل روسيا المرتبة الثانية في إنتاج المعدن الثمين بعد الصين، يتم تصدير أكثر من 90٪ من الذهب، خاصة إلى الدول الأوروبية.

حظر الذهب

ودخل حظر شراء الذهب الروسي حيز التنفيذ في المملكة المتحدة في الـ 21 يوليو الجاري، وسيتم حظر النفط اعتبارًا من 31 ديسمبر، جاء ذلك في الشرح الخاص بالمستوردين الذي وزعته وزارة التجارة الخارجية البريطانية.

وذكر التقرير أن “الحظر على واردات الذهب سيدخل حيز التنفيذ في 21 يوليو، وسيسري الحظر على واردات الفحم في 10 أغسطس، وسيسري الحظر على واردات النفط في 31 ديسمبر”.