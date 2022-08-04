الروبل يرتفع الخميس بعد قرارات هامة للمركزي الروسي

ارتفع سعر العملة الروسية “الروبل” خلال تعاملات اليوم الخميس بعد قرارات وتصريحات هامة من البنك المركزي الروسي.

يأتي ارتفاع الروبل بعد التراجع إلى ادنى مستوياته خلال شهر متجاوزًا حاجز الـ60 روبل للدولار بعدما وصل في وقت سابق من يوليو الماضي إلى اعلى مستوياته مقابل الدولار واليورو خلال أكثر من 7 سنوات.

كما صعد الروبل مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس إلى مستويات قرب الـ60 روبل للدولار بزيادة في حدود 1% ،بينما ارتفع مقابل الهملة الأوروبية اليورو إلى مستويات دون الـ 61.5 روبل لليورو بارتفاع في حدود 1.2%.

وتسعى الجهات التنظيمية في روسيا إلى خفض قيمة الروبل إلى مستويات ما بين 70 إلى 80 روبل للدولار، حيث تتأثر الشركات المصدرة في الاتحاد الروسي بالارتفاع الحاد للروبل في الأونة الأخيرة.

وقال بنك روسيا المركزي اليوم أنه لا يفكر في خيار شراء الأصول المحظورة من المؤسسات المالية ، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني للجهة التنظيمية.

قيود على العملات

وقال بنك روسيا أنه يعتقد أنه عند إنشاء حظر وقيود على العملات، يجب على المرء أن ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل أي فرض الحظر والقيود فقط على المقيمين في تلك الدول التي تطبق مثل هذه الإجراءات ضد الاتحاد الروسي.

وأكدأنه : “ينبغي أن يكون أي تحرير فيما يتعلق بالدول الصديقة فقد، وقد ننظر في تحرير الخيار فيما يتعلق بالدول غير الصديقة كرد على تخفيف قيود العقوبات (على سبيل المثال ، رفع الحظر عن الأصول).