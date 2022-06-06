الروبل يتراجع بضغط من العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا

انخفض سعر العملة الروسية “الروبل” مقابل كل من الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو “خلال تعاملات اليوم الإثنين، بضغط من العقوبات الغربية الأخيرة ضد روسيا، بينما لا تزال تحد ضوابط رأس المال التي فرضتها الحكومة الروسية لحماية الروبل من الانخفاض المشهود.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك فرض حظر على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.

على الجانب الآخر، من المقرر أن تُعلق هيئة الإيداع والتسوية الروسية “إن إس دي” المعاملات باليورو، بعدما أعلنت إضافة الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

وانخفضت العملة الروسية بنسبة 2.70% إلى 60.91 روبل مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم، كما تراجعت مقابل اليورو بنسبة 3.76% إلى 65.34 روبل.

العقوبات الغربية ضد روسيا لم تحقق أهدافها

أعلن وزير الاقتصاد السويسرى، جي بارميلين، أن العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا لم تحقق أهدافها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الاقتصاد السويسرى، إن السؤال الرئيسي هو ما مدى فعالية هذه العقوبات؟ إذا كان الهدف من العقوبات إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فأنا أقول إن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، لافتا إلى أن مسألة فعالية العقوبات يصعب الإجابة عليها.

وأضاف وزير الاقتصاد السويسرى، أنه إذا كانت روسيا تصدر كميات أقل من النفط إلى الغرب، لكنها تبيع جزءا من هذه الكمية بأسعار أعلى، فإن النتيجة بالنسبة لموسكو هي نفسها، موضحا أن سويسرا لا تستورد كميات كبيرة من الغذاء من روسيا وأوكرانيا، ولذا فإن إمداداتها الغذائية مضمونة.