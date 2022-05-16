الروبل الروسي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو

واصل سعر الروبل الروسي تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب بيانات بورصة موسكو اليوم الإثنين.

وذكرت بورصة موسكو – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم”الإخبارية – أن سعر صرف الروبل الروسي ارتفع بأكثر من 1% ليتم تداوله فوق مستوى 65 روبلا لليورو بقليل، واقتربت بذلك العملة الروسية من تسجيل أفضل أداء مقابل العملة الأوروبية منذ يونيو من العام 2017.

وحققت العملة الروسية مكاسب مماثلة مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تداولها فوق 63 روبلا للدولار، لتحوم بذلك بالقرب من أقوى سعر صرف لها مقابل الدولار منذ فبراير 2020.

ويأتي صعود العملة الروسية، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

الروبل الروسى صاحب “الأداء الأفضل” خلال 2022

قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية مؤخرا ان الروبل الروسى يعد صاحب الأداء الأفضل مقارنة بالعملات ‏الأخرى وانه يتقدمها في القائمة خلال العام الجاري بعد الارتفاع الأخير الذي حققه سعر ‏الروبل في تداولات الخميس الماضي مقابل الدولار ليصل إلى 64.75 روبل للدولار الواحد‎.‎

ووفقا لتقرير، استأنف الروبل تقدمه مقابل الدولار الأربعاء الماضي مع إعادة فتح بورصة موسكو ‏بعد يومين من العطلة الرسمية، لقد ارتفع الآن بأكثر من 11% مقابل الدولار الأمريكي ‏منذ بداية العام ، ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية.‏

جاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن ‏العملة المتداعية في أعقاب العقوبات الغربية، بالإضافة الى فرض ضوابط على رأس ‏المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتطالب بدفع ثمن الغاز ‏الطبيعي بالروبل.‏

وفي روسيا، اكد الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على زيادة ميزانية الدولة وتعزيز ‏قيمة الروبل، مشددا على أن العملة الروسية أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة‎.‎

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وأضاف فى كلمة له عن الاقتصاد: “نتعامل مع التحديات الاقتصادية بسبب العقوبات ‏ونعمل على إحداث توازن اقتصادى من خلال تعزيز قيمة الروبل”، موضحا أن الحكومة ‏الروسية تسعى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل فى روسيا‎. ‎