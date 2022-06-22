الروبل الروسي يواصل التحليق الأربعاء ويحطم مستويات جديدة

نجح الروبل الروسي خلال الأيام الأخيرة في تجاوز أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو من العام 2015، بينما استطاع الآن تسجيل مستويات جديدة قرب الـ 53 روبل للدولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي الوقت الذي تدفع تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة مؤشر الدولار لإعادة اختبار أعلى مستوياته في 20 عام، لم تفلح تلك الارتفاعات في إثناء العملة الروسية عن تسجيل مزيد من القفزات السعرية.

وارتفع الروبل في بداية تداول العملات في بورصة موسكو مقابل الدولار واليورو مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وانخفض الدولار واليورو إلى أقل من 53 روبل، و56 روبل على التوالي لأول مرة منذ عام 2015، وفقًا لبورصة موسكو.

الروبل مقابل الدولار

وفقًا لبيانات بورصة موسكو فقد سعر صرف اليورو 1.06%، وانخفض إلى 55.84 روبل ليتراجع لأول مرة عن 56 روبل منذ مايو 2015، في الوقت نفسه، انخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 53 روبل لأول مرة منذ مايو2015، انخفض إلى 52.86 روبل متراجعًا 1.7%.

بينما يرتفع الروبل خلال هذه اللحظات بأكثر من 1.3% حيث يتداول قرب مستويات الـ 53 روبل للدولار مقابل 53.7 روبل للدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

لم تأتي ارتفاعات الروبل الروسي نتيجة لضعف الدولار الأمريكي، حيث يسجل مؤشر العملة الأمريكية مستويات قياسية مقابل سلة من العملات الكبرى ويتداول قرب قمة عام 2002.

عززت بيانات التضخم الروسية الأخيرة والتي شهدت تباطؤ ملموس تزامنا مع نجاح الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها روسية والبنك المركزي لتخفيف صدمة العقوبات الغربية عقب اجتياح أوكرانيا.

تجاوز الأزمة

في الـ 24 فبراير كان الروبل الروسي يتداول قرب مستويات 84 روبل للدولار، وعقب 4 أشهر على الغزو ارتفع الروبل بنسبة 35%.

وقفز الروبل الروسي خلال شهر يونيو الجاري مقابل الدولار الأمريكي من مستويات 61.5000 روبل للدولار يوم 31 مايو إلى المستويات الحالية بزيادة بلغت نسبتها حوالي 14%.

وفي المقابل ارتفع الروبل مقابل الدولار منذ الهبوط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا بنسبة 71% نزولا من مستويات 158.3 روبل للدولار إلى مستويات 54.2 روبل دولار.

وأنهت العملة الروسية تعاملات 2021 عند مستويات 74.6539 روبل للدولار أي أن الروبل ارتفع بنسبة تتجاوز 30% منذ بداية العام ليصبح أفضل العملات أداءًا مقابل الدولار الأمريكي خلال 2022.