الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو

واصلت العملة الروسية الروبل ارتفاعها أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، معوضة بعض خسائرها السابقة، بعد تصريحات داعمة من مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ذكرت قناة روسيا اليوم، أنه في التعاملات الصباحية تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.85 روبل إلى 93.18 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.29 روبل إلى 100.20 روبل، كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 26 كوبيكا إلى 12.76 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وكان مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين قال – في وقت سابق – إن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، وقد تجاوزت روسيا نقطة ذروة هبوط الروبل.