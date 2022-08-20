الروبل الروسي يقفز مجددا ويسجل 58 مقابل الدولار

استأنف الروبل الروسي رحلته الرابحة ليقفز إلى أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع مسجلا 58 روبل مقابل الدولار.

والرقم الجديد من المكاسب يرسخ موقع العملة الروسية كأفضل عملات العالم أداءً، في نتيجة تخالف كل التوقعات التي ذهبت لانهيار الروبل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو.

وكان الروبل قد وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الأسابيع الأولى من الحرب التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، ليسجل الدولار الواحد 150 روبل.

ثم بدأت العملة في التعافي لتتجاوز مستوى 53 روبل للدولار في يونيو الماضي عند أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات.

وعقب ذلك بدأت العملة مرحلة التأرجح داخل نطاق ضيق، ولكنها بقيت الأفضل أداءً في 2022.

من جهة أخرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأمريكي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو تموز. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 % هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو الماضي.

وتراجع الإسترليني 0.4 % لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار.

واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 % منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو الماضي. أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي إلى 2% %.

وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو.

وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي