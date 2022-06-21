الروبل الروسي يقفز أمام الدولار واليورو.. أعلى مستوى في 7 سنوات

قفز الروبل الروسي أمام الدولار واليورو مسجلا أعلى مستوى أمام العملتين القويتين في 7 سنوات.

وحسب رويترز، زاد الروبل بنسبة 3.22% أمام الدولار في بورصة موسكو مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو 2015 .

وسجل الدولار الواحد 53.84 روبل.

كما ارتفع الروبل أمام اليورو بنسبة 4.02% مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2015 .

وسجل اليورو الواحد 56.48 روبل.

وتقول رويترز إن الروبل الروسي تلقى الدعم من “قيود” على تحركات رؤوس الأموال فضلا عن ضوابط على مدفوعات الضرائب سفرضتها موسكو في نهاية الشهر.

كما يلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام، دعما من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.

واستمد الروبل دعما أيضا من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع القادم.

وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.

وفي وقت سابق قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف إن الروبل “مبالغ فيه” وأن القطاع الصناعي سيكون سيستفيد أكثر إذا انخفض إلى ما بين 70 و80 مقابل الدولار.