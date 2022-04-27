الروبل الروسي يعوض خسائره ويرتفع الأربعاء مقابل الدولار

عززت العملة الروسية “الروبل” من مكاسبها مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط الأزمة الطاحنة بشأن تفعيل القرار الروسي الخاص بصادرات الغاز إلى الدول غير الصديقة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ونجح الروبل الروسي في تجاوز خسائر ما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ليعوض كافة خسائر المعركة، متجاوزًا التوقعات حيث قفز إلى أعلى مستوياته من نهاية نوفمبر 2021. وارتفع الروبل مقابل الدولار إلى مستويات 72.7320 روبل / دولار في وقت مبكر من تعاملات اليوم، قبل أن يقلص جانبًا من تلك المكاسب اليوم الأربعاء.

ويرتفع الروبل الروسي الآن في حدود 1.1% وصولا إلى مستويات 72.7694 نزولا بحوالي 0.7583 روبل، بينما سجل الدولار أعلى سعر مقابل الروبل اليوم عند مستويات 73.5250 روبل / دولار.

الدولار

وفي المقابل من ارتفاع الروبل مقابل الدولار، قفز مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى اعلى مستوياته في أكثر من 19 عام.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي خلال تعاملات اليوم إلى الأربعاء إلى مستويات 102.75 بزيادة بلغت نسبتها 0.4% مقابل تراجع اليورو إلى مستويات قياسية وكذلك انخفاض الجنيه الاسترليني.

وتراهن الأسواق على ارتفاعات قوية للدولار خلال الفترة المقبلة بدعم من تحرك عنيف مرتقب لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

قرار صادم

أعلنت شركة “جازبروم” الروسية، اليوم الأربعاء، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل الروسي.

وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي “بولغاراز بلغاريا و بي جي إن آي جي بولندا بسبب عدم الدفع بالعملة الروسية.

وقالت الشركة إن شركة غازبروم أكسبورت أخطرت شركتي بولغاراز بلغارياىو “بي جي إن آي جي” بولندا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل حتى يتم السداد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي الروسي.

وأضاف البيان، أن شركة غازبروم أكسبورت لم تتسلم ثمن إمدادات الغاز الطبيعي التي تمت خلال شهر أبريل الجاري حتى نهاية يوم 26 أبريل 2022.

قرار بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 من مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا.

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك “غازبروم بنك” الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم غازبروم بنك بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة جازبروم، ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو لكن إلى حساب جديد.