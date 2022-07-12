الروبل الروسي يعود للارتفاع اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر العملة الروسية “الروبل” أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، خلال التعاملات، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022.

وذكرت بورصة موسكو في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 1.44 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.11 روبل.

وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها القياسية في أوائل مارس الماضي بسبب ضغوط العقوبات الغربية، تعافت العملة الروسية بفضل الدعم من ضوابط رأس المال والحساب التجاري القوي لروسيا، كما يقول الاقتصاديون.



روسيا تسجل فائضا في الحساب الجاري في الربع الثاني من العام

سجل فائض الحساب الجاري في روسيا صعودا قياسيا جديدا في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل صعود الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع الأساسية.

نجحت روسيا في تسجيل فائض في الحساب الجاري خلال الربع الثاني من العام 2022، وذلك نتيجة صعود الإيرادات المتحققة من قطاع الطاقة

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي، ارتفاعا في فائض الحساب الجاري الروسي إلى 70.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 1994.

وسجلت الصادرات الروسية 153.1 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، متراجعًا من 166.4 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مع الصعود القوي لأسعار السلع الأساسية والنفط والغاز الطبيعي.

كما انخفضت الواردات الروسية إلى 72.3 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 88.7 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، مع العقوبات الغربية ضد موسكو.

وفي أول ستة أشهر من العام الجاري، سجلت روسيا فائضًا في الحساب الجاري بلغ 138.5 مليار دولار.