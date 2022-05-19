الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 5 أعوام أمام اليورو

ارتفع سعر الروبل الروسي أمام الدولار وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24 % أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل فبراير 2020 .

وصعد سعر الروبل 0.53 % أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

الروبل الأفضل أداء هذا العام

ويعود ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو إلى ازدياد الطلب على العملة الروسية من قبل شركات الطاقة الأوروبية لشراء الغاز، وذلك لتلبية مطلب روسيا.

وطالبت موسكو العملاء من ”دول غير صديقة“ بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهي طريقة للالتفاف على العقوبات المالية الغربية ضد مصرفها المركزي.

وقالت موسكو في نهاية مارس إن المشترين الأجانب إما أن يبدأوا الدفع بالروبل لشراء الغاز أو يواجهوا خطر فقدان الإمدادات.

ورفضت بولندا وبلغاريا الامتثال؛ مما دفع عملاق الطاقة الروسي “غازبروم” إلى قطع الإمدادات عنهما الشهر الماضي.

وأعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أمس الأول، أنها بدأت إجراءات لفتح حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، لدى بنك “غازبروم” الروسي لدفع ثمن الغاز الروسي.

وقالت إيني التي تسيطر عليها الدولة، أحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا، إن هذا التحرك هو إجراء احترازي وجاء في أعقاب طلب أحادي من عملاق الغاز الروسي “غازبروم” لتعديل العقود القائمة بموجب خطة جديدة لمدفوعات الغاز.

وفي وقت سابق نشرت شبكة بلومبرج تقريرا قالت فيه إن ”عشر شركات أوروبية فتحت حسابات بالروبل في “غازبروم بنك“.

وأعلنت ألمانيا والنمسا استعدادهما للدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز الروسية، وكشف المستشار النمساوي كارل نيهامر، في تصريحات إعلامية، عن القرار الذي تم بالاتفاق مع شركة الطاقة النمساوية “OMV”.