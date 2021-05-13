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الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو اليوم

ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد التراجع الذي سجله الروبل الروسي، أمس الأربعاء. وجاء الارتفاع كإجراء تصحيحي بعد انخفاض أمس، عند 74.39 روبل للدولار، حيث تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 23 كوبيكا…

المال - خاص 4:01 م, الخميس, 13 مايو 21 4:01 م, الخميس, 13 مايو 21

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ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد التراجع الذي سجله الروبل الروسي، أمس الأربعاء.

وجاء الارتفاع كإجراء تصحيحي بعد انخفاض أمس، عند 74.39 روبل للدولار، حيث تراجع سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر إغلاق أمس.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 29 كوبيكا إلى 89.93 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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وصعدت العملة الروسية اليوم على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب الأسود عن قمة ثمانية أسابيع، وتم تداول مزيج “برنت” دون مستوى 68 دولارا للبرميل.

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بقلم المال - خاص

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