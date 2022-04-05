الروبل الروسي يرتفع أكثر من 1.5% مقابل الدولار بختام تعاملات الإثنين

ارتفع سعر الروبل الروسي أكثر من 1.5% مقابل الدولار، كما صعدت الأسهم الروسية إلى مستويات سُجلت قبل إرسال روسيا آلاف الجنود إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت العملة الروسية بنسبة 1.6% إلى 84.04 روبل مقابل نظيرتها الأمريكية في ختام تعاملات أمس الإثنين. وتلقت العملة الروسية دفعة مؤخرًا بسبب ضوابط رأس المال، وكذلك مطالبة الرئيس فلاديمير بوتين بأن يدفع المستهلكون الأوروبيون ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.

وارتفع مؤشر الأسهم “إم أو إي إكس” بنسبة 0.47% إلى 2772 نقطة، بعدما قفز في وقت سابق إلى 2818 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ الثاني والعشرين من فبراير.

الغرب يصعد عقوباته ضد موسكو

تستمر سياسة العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، فيما تفقد فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، مدينة بوتشا المنكوبة، وقال الرئيس الأوكراني، إن ما حدث في بوتشا يمكن تصنيفه كإبادة جماعية، متابعا: لن نرتاح قبل تحديد المسؤولين عن الجرائم في بوتشا.

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إنه من الصعب جدا التفاوض مع موسكو بعد ما فعلته في أوكرانيا، ورد فولوديمير زيلينسكي على سؤال حول إمكانية بحث السلام مع روسيا قائلا: نعم..أعتقد أنه من الممكن مناقشة السلام مع روسيا، لأن أوكرانيا يجب أن تجد السلام ونحن في أوروبا القرن الحادي والعشرين.

وتابع الرئيس الأوكراني: سنواصل جهودنا الدبلوماسية والعسكرية لحل الأزمة، لافتا إلى أنه كلما طال أمد عملية التفاوض من قبل روسيا، كلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم.

من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن استعدادها لإرسال فرق تحقيق إلى أوكرانيا لتوثيق جرائم الحرب، بدورها قالت مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تسعى لتعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان.