الروبل الروسي يحلق لأعلى مستوى في أغسطس

انخفض سعر صرف الدولار خلال تداول العملات في بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أقل من 60 روبل لأول مرة منذ مطلع أغسطس الجاري.

وفقًا لبورصة الأوراق المالية الروسية، انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 2.5% إلى 59.4 روبل -بحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو-، بينما نزل سعر صرف اليورو 60.4 روبل في حدود 2%.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان المركزي الروسي عن أن أكثر من 15 دولة أبدت استعدادها للتعامل من خلال نظام مير المصرفي، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وتايلاند.

وقال المركزي الروسي إنه يتم قبول بطاقات مير في 11 دولة، وقامت روسيا بتعميم التعامل من خلالها للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على الاتحاد الروسي عقب غزو أوكرانيا.

خطط ضخمة

قالت أولجا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس بنك روسيا إنه في المستقبل القريب، قد يبدأ قبول بطاقات نظام الدفع Mir في أربع دول أخرى.

وأضافت النائب الأول لرئيس بنك روسيا أعلنت خمس دول على الأقل عن نيتها الاتصال بنظام Mir، وهناك أخرى تريد بدء مناقشة هذه المسألة.

وقالت النائب الأول لرئيس بنك روسيا يمكن إطلاق مشروع تجريبي لاستخدام نظام Mir في بعض الأماكن التي تحظى بشعبية خاصة بين السياح في تايلاند حيث تجري المفاوضات بين الجانب الروسي وأحد البنوك التجارية في تايلاند.