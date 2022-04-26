الروبل الروسي يتعافى الثلاثاء من تأثير العقوبات الغربية

واصل سعر الروبل الروسي ارتفاعه أمام الدولار واليورو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 73 روبلًا، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين منذ العام 2020، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأظهرت بيانات البورصة الروسية أنه تم تداول العملة الروسية، بحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، عند 72.46 روبل للدولار، وعند مستوى 76.28 روبل لليورو.

ويرى خبراء أن العملة الروسية عوَّضت جميع الخسائر التي مُنيت بها بعد فرض الغرب عقوباتٍ على موسكو إثر إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتراجعت العملة الروسية، في النصف الثاني من شهر مارس الماضي، إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، وبعد إعلان البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا بدأ الروبل بالتعافي.

ومن أبرز الإجراءات، التي أطلقها المركزي الروسي، هو إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، وترافق ارتفاع الروبل الروسي، اليوم، مع صعود مؤشريْ بورصة موسكو.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل “MICEX”، بحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.29% إلى 2257.29 نقطة،

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.33% إلى 981.82 نقطة، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

البنك المركزي الروسي يسمح مجددًا ببيع العملات الأجنبية

كان البنك المركزي الروسي قد أعلن أنه سيسمح مجددًا اعتبارًا من 18 أبريل الحالي ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر، مطلع مارس، إثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن المصارف الروسية “يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدًا للمواطنين اعتبارًا من 18 أبريل 2022″، موضحًا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارًا من 9 أبريل.

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 سبتمبر 2022.

كما قرَّر حينها تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية، مطلع مارس، في حدود 10 آلاف دولار أمريكي حتى 9 سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.