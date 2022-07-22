الروبل الروسي يتراجع الجمعة بعد خفض أسعار الفائدة

انخفض سعر العملة الروسية “الروبل”مقابل الدولارخلال تعاملات اليوم الجمعة لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى 8% مما فاق التوقعات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 1047 بتوقيت جرينتش، تراجع الروبل 1.9 % إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع 1% إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية مدخراتها بالعملات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أنه وقبل 24 فبراير الماضي، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.