الروبل الروسي عند قمته منذ 7 سنوات أمام الدولار واليورو

واصلت العملة الروسية الارتفاع أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول اليورو، اليوم الأربعاء، دون مستوى 58 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وعن أداء الروبل مقابل الدولار الأمريكي فقد جرى تداول الدولار دون مستوى 56 روبلا، وذلك للمرة الأولى في نحو 7 سنوات.

وشهدت العملة الروسية صعودًا حادًا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيثتم تداول اليورو عند 57.10 روبل، والدولار عند 55.80 روبل.

وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 71 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.09 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 58.13 روبل.

الخفض قادم

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين في مجلس الدوما، إن بنك روسيا يرى مساحة لمزيد من التخفيض في السعر الرئيسي للفائدة خلال عام 2022.

في 29 أبريل ، خفض بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية دفعة واحدة ، إلى 14٪ سنويًا ، مما يشير إلى أنه يرى مجالًا لخفضه في عام 2022.

وقال زابوتكين الاتجاهات التضخمية الحالية، والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بالفعل بشكل كبير – أسرع مما حدث في عام 2015.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين في مجلس الدوما وبناءً على ذلك، نرى مجالًا لمزيد من التخفيض في المعدل الرئيسي خلال هذا العام.

إشارات إيجابية

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان، إن حصة عائدات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها تراجعت من 80% إلى 50%.

وأضافت وزراة المالية أن هذا القرار جاء بعد استقرار سعر الصرف، والوصول إلى مستويات كافية من السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المحلية.

تترقب السوق اجتماع هام للمركزي الروسي بشأن تحديد أسعار الفائد والي يأتي تزامنًا مع الارتفاعات القياسية للعملة المحلية تزامنا مع العديد من المؤشرات الإيجابية.

سيعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا لمجلس إداراته غدا الخميس حول سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يتم خفض سعر الفائدة من المستوى الحالي البالغ 14% إلى مستوى 12.5%.