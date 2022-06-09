الروبل الروسي عند أعلى مستوى في 5 سنوات بعد بيانات مهمة

نجح الروبل الروسي في توسيع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم الخميس ليعاود الصعود من جديد إلى قمة 5 سنوات، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع سعر الروبل، خلال هذه اللحظات إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار، بزيادة 2% وصولًا إلى مستويات قرب الـ58.3 والتي وصل إليها منذ أسبوعين قبل موجة التراجع الأخيرة.

وفي المقابل وسّع الروبل مكاسبه مقابل العملة الأوربية ليرتفع الروبل مقابل اليورو في حدود 1.7% وصولًا إلى مستويات قرب الـ61 روبل/ يورو.

اجتماع مرتفب

يأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يومين من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة المقبل السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

ويتفق الخبراء على أن المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة الروسي في ظل ارتفاع الروبل، بيد أن الاختلاف حول نسبة الخفض، حيث يتوقع بعض الخبراء تقليصًا بنسبة 2%، فيما يشير آخرون إلى 1%.

وكان المركزي الروسي قد فاجأ الأسواق، في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويًّا.

بيانات التضخم

وقالت هيئة الإحصاء الروسية، منذ ساعات، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 17.1% في مايو، بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل، حيث سجل 17.8%.

وقالت “روس ستات” إن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي يعدّ مصدر قلق كبير للمواطنين الروس من أصحاب الدخل المنخفض، ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 20.5% في أبريل.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الروسية أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 61.4%، والمكرونة 29.2%، والفواكه والخضراوات 26.3 %.

وقال البنك المركزي الروسي، في وقت سابق، إن التضخم السنوي قد يصل إلى 23%، هذا العام، قبل أن يتباطأ العام المقبل، ويعود إلى نسبة 4% المستهدفة في 2024.

تباطؤ

بلغ التضخم السنوي في روسيا في أبريل 17.8%، وفي 20 مايو تباطأ إلى 17.5%، متراجعًا بشكل أسرع من توقعات أبريل، بعد بيان صحفي صادر عن بنك روسيا عقب اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة.

وأشار البنك المركزي إلى أن “التضخم السنوي وصل إلى 17.8% في أبريل، ومع ذلك، وفقًا للتقديرات حتى 20 مايو، فقد تباطأ إلى 17.5%، متراجعًا بشكل أسرع من توقعات أبريل لبنك روسيا المركزي”.

ووفقًا لتوقعات بنك روسيا، مع مراعاة السياسة النقدية الجارية، سينخفض التضخم السنوي إلى 5- 7% في عام 2023، وسيعود إلى 4% في عام 2024.

ونوه نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين بمجلس الدوما، في وقت سابق، بالاتجاهات التضخمية الحالية، والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بالفعل بشكل كبير- أسرع مما حدث في عام 2015.

وأضاف زابوتكين، في مجلس الدوما:” وبناءً على ذلك، نرى مجالًا لمزيد من التخفيض في المعدل الرئيسي خلال هذا العام.”

خفض الفائدة

واعترف البنك المركزي، منذ أيام، بإمكانية إجراء مزيد من التخفيض على سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة.

وقالت ألفيرا نابولينا بشأن التضخم محافظ البنك المركزي الروسي: “ينخفض بوتيرة أسرع مما توقعنا، وهذا يسمح لنا بتخفيض السعر الرئيسي، اليوم، دون خلق مخاطر جديدة مؤيدة للتضخم، نعترف بإمكانية مزيد من الخفض للسعر الرئيسي في الاجتماعات المقبلة”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة أليكسي زابوتكين في مجلس الدوما إن بنك روسيا يرى مساحة لمزيد من التخفيض في السعر الرئيسي للفائدة خلال عام 2022.

في 29 أبريل، خفض بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، إلى 14% سنويًّا، مما يشير إلى أنه يرى مجالًا لخفضه في عام 2022.