الروبل الروسي عند أدنى مستوى في 8 شهور أمام الدولار متأثرا بالخوف من تداعيات العقوبات

هبط سعر الروبل الروسي لأدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل معاناة العملة الروسية من ضغط التوقعات التي تشير إلى أن العقوبات الغربية التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحد من عائدات الصادرات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط الروبل 0.9 % مقابل الدولار بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل.

كما تراجع 0.7 % إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 % أمام اليوان إلى 10.31.

وفقد الروبل الدعم الرئيسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية. وأدى اجتماع تأثير تعافي الواردات مع تراجع الصادرات لتكثيف الضغوط.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الرد الروسي الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفا لأسعار النفط، ووقع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير شباط ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالسقف.

وفقد الروبل نحو 15 % من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.

ويستعد الاقتصاد الروسي لدخول عام 2023 وهو في وضع غير مستقر. وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر نوفمبر نُشرت يوم الأربعاء مؤشرات على أن نقص العمالة المرتبط بأمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين نهاية سبتمبر يقوض آفاق النمو.