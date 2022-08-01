الروبل الروسي عند أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع أمام الدولار

هبط سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، مسجلا أقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أسواق موسكو اليوم الاثنين في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.

وفي الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش انخفضت قيمة الروبل 1.1% مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

وفقدت العملة الروسية 1.9% من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7% من قيمته أمام الدولار.

وقال دميتري بوليفوي مدير الاستثمار في “لوكو إنفست”: “ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح”

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.

وأوضح بوليفوي انه من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريباً بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.